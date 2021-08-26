Витсель: «В последние 20 минут с Португалией перестали играть в футбол»
Моуриньо намерен переманить Витселя в «Рому»
Следующим летом бельгиец станет свободным агентом
18:18
Аксель Витсель / Фото - bundesliga.comХавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попал на радары итальянской «Ромы».
На трансфере 32-летнего бельгийца настаивает главный тренер римлян Жозе Моуриньо. Об этом сообщает Il Messagero.
Также на опытного футболиста претендует туринский «Ювентус».
Действующее соглашение Витселя с немецким клубом рассчитано до середины 2022 года. В минувшем сезоне сыграл в 21 матче за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Рома» проведет переговоры с «Барселоной» по защитнику Клеману Лангле.
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