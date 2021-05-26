«Рома» может арендовать Азара
Моуриньо назвал первую трансферную цель «Ромы»
Португальский специалист ищет усиления для своего нового клуба
10:35
Демарай Грей / фото - gettyimagesЖозе Моуриньо хочет видеть в составе «Ромы» английского вингера Демарая Грея, сообщает Sky Sports Germany.
В контракте британца с «Байером» есть пункт об отступных в размере 2 миллионов евро, которым намереваются воспользоваться боссы клуба.
В текущем сезоне экс-игрок «Лестера» провел на поле 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 4 гола и 3 голевые передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что стан «волков» также может пополнить Эден Азар.
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