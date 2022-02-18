Моуриньо игрокам «Ромы» после 0:2 от «Интера»: «Я хочу знать, почему вы обо*рались в первые 10 минут»
Моуриньо: «Не скучаю по Лиге чемпионов. У «Ромы» есть Лига конференций»
Римляне начнут плей-офф с 1/8 финала
20:28
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался Football-Italia, что не сильно расстроен, что клуб не играет в Лиге чемпионов.
«Я не скучаю или ностальгирую по Лиге чемпионов. Я провел более 150 матчей в этом турнире, а сейчас мы играем в Лиге конференций — мне не на что жаловаться. К тому же, я не видел ни одного действительно классного матча на этой неделе. Мне не понравилась игра «Реала» и ПСЖ.
«Верона»? Нам предстоит тяжелый матч — тяжелый для обеих команд. У нас отсутствует девять человек по тем или иным причинам. Это очень много, но у нас есть кем их заменить. Футболисты, которые выйдут на поле, должны показать свою страсть к игре».
«Рома» начнет игры плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала.
В Серии А римляне идут 7-ми в таблице.
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