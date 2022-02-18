Моуриньо: «Не скучаю по Лиге чемпионов. У «Ромы» есть Лига конференций»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался Football-Italia, что не сильно расстроен, что клуб не играет в Лиге чемпионов.

«Верона»? Нам предстоит тяжелый матч — тяжелый для обеих команд. У нас отсутствует девять человек по тем или иным причинам. Это очень много, но у нас есть кем их заменить. Футболисты, которые выйдут на поле, должны показать свою страсть к игре».