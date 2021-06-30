Моуриньо: «Франции нужно было праздновать после игры, а не во время нее»
Моуриньо не верит в Украину: «Англия дойдет до финала при нормальных обстоятельствах»
Португальский тренер – о выступлении «трех львов» на Евро-2020
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо считает, что Англия дойдет до финала Евро-2020. Слова тренера приводит talksport.
«Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встрется в следующих раундах.
Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.
Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре.
Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если она не выйдет в финал, потому что она должны, определенно должна».
Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. Игра состоится 3 июля.
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