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Моуриньо не верит в Украину: «Англия дойдет до финала при нормальных обстоятельствах»

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Футбол Евро-2020
22:25
Моуриньо не верит в Украину: «Англия дойдет до финала при нормальных обстоятельствах»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо считает, что Англия дойдет до финала Евро-2020. Слова тренера приводит talksport.

«Я очень рад за Саутгейта, игроков и болельщиков. При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встрется в следующих раундах.

Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией.

Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре.

Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если она не выйдет в финал, потому что она должны, определенно должна».

Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. Игра состоится 3 июля.

 

Андрей Усмонов
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Теги

Жозе Моуриньо сборная Англии (футбол) сборная Украины (футбол)

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