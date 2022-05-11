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Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону

59-річний спеціаліст розповів про свої плани
Футбол Серия А (Италия)
17:25
Моуріньо не залишить «Рому». Португалець буде готувати команду до нового сезону
Жозе Моуріньо / Фото - chiesaditotti.com
Головний тренер «Роми» Жозе Моуріньо в інтервью Sky Sports розповів про своє майбутнє у римській команді.

«Ми хочемо спробувати потрапити до Ліги чемпіонів, але коли ви дивитесь на рівень трансферної активності «Інтера», «Мілана» та «Ювентуса», ви розумієте, що три з чотирьох кваліфікаційних місць уже зайняті. Є четверте місце, минулого сезону це була «Аталанта», цього сезону це «Наполі», ми можемо дістатися туди наступного сезону? Я думаю, що нам під силу це зробити».


«У другій частині сезону, після січневого трансферного вікна, ми внесли досить невеликі зміни, щоб поліпшити склад. Мені не так пощастило як деяким тренерам, які можуть купувати те, що хочуть. У наступному сезоні, після року роботи та розвитку на кожному рівні, я думаю, ми маємо шанс, і це наступна мета».


«Наразі все дуже спокійно, бо маю ще два роки контракту. Клуб не звертався до мене з проханням продовжити, тому вони не ставлять мене в ситуацію «прийняти чи не прийняти». Все спокійно, стабільно, так і має бути».


«Я повинен закінчити сезон якнайкраще і на 100% почати наступний сезон, тому що я не шукаю змін, мої люди це знають. Я не міг покинути клуб перед другим сезоном. Тож наступного сезону я продовжу працювати тут».


Нагадаємо, 59-річний португальський наставник став першим тренером в історії, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку UEFA та Ліги конференцій.
Владимир Кириченко
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Жозе Моуриньо Рома (Рим)

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