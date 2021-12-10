Леоненко – о промахе Цыганкова: «Я бы сказал, что я – не футболист»
Моуриньо: «Немыслимо вести в счете 3:0 и закончить 3:2»
Тренер – о победе римлян над ЦСКА София
13:10
Фото: AS Roma
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia победу команды над ЦСКА София (3:2) и выход в 1/8 финала Лиги конференций.
«Я доволен всем, кроме двух пропущенных мячей. Немыслимо выиграть 2:0 первый тайм, вести в счете 3:0 и закончить 3:2. Гол Майораля — это то, что мне действительно понравилось в этом матче. Я не удивлен, ведь он всегда много работает, но сегодня он выдал действительно качественный поединок.
У нас нет глубины состава на три турнира, поэтому я счастлив, что мы заняли первое место и не сыграем лишние две игры».
«Рома» с первого места вышла из группы, опередив «Буде-Глимт».
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