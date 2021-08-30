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Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»

Специалист стартовал в Италии с двух побед
Футбол Серия А (Италия)
10:40
Моуриньо: «Невозможно было проиграть «Салернитане»
Жозе Моуриньо / фото - The Sun

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia разгромную победу над новичками Серии А «Салернитаной» (4:0):

«Было невозможно проиграть в этом матче. Я был совершенно спокоен с первых минут. Команда сыграла очень хорошо. Я сказал игрокам, что волновался, когда мы лидировали в матче с «Фиорентиной», и расслабился, когда они сравняли счёт. В этот раз мы снова доминировали.

Кто-то может сказать, что мы не создали много опасных моментов в первом тайме, но мы также не допустили, чтобы соперник их создал. Мы полностью контролировали ситуацию и делали с мячом всё, что хотели, утомляя соперника».

Это уже вторая победа римской команды в итальянском чемпионате. В первом туре подопечные Моуриньо одолели «Фиорентину» в матче с двумя удалениями.

Напомним, португальский специалист приедет в Запорожье на еврокубковый матч.

Павел Харченко
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо Салернитана

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