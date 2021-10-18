Моуриньо – о 0:1 с «Ювентусом»: «Проиграла команда, которая заслуживала победу»

«Зебры» постепенно карабкаются вверх по таблице

Жозе Моуриньо / фото - Cartilage Free Captain

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче восьмого тура Серии А:

«Могу только сказать, что сегодня видел великую «Рому». Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Всё, что я могу сказать, это то, что «Рома» была великолепна во всех отношениях. Я увидел смелость, уверенность, веру. Очевидно, что поражение всегда будет поражением, но, если я смотрю на проект, это означает, что нужно смотреть на рост команды с течением времени. Я мог бы видеть это иначе, чем вы, но я видел, что команда, которая заслуживала победу, в конечном итоге проиграла. Это футбол».

«Волки» нанесли вдвое больше ударов и имеют более высокий процент владения мячом, но это не помогло им набрать три очка. «Зебры» дважды ударили в створ ворот, и один из этих выстрелов и оказался победным.

После катастрофического старта подопечные Аллегри постепенно начинают набирать очки и подниматься выше в таблице Серии А.

Напомним, ранее Моуриньо заявлял, что хотел бы проиграть благодаря хорошей игре «Ювентуса», а не плохой «Ромы».