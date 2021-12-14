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Моуриньо – о матче со «Специей» Коваленко: «Доволен результатом, но не игрой»

Оба гола «волков» пришли со стандартов
Футбол Серия А (Италия)
14 декабря 10:56
Моуриньо – о матче со «Специей» Коваленко: «Доволен результатом, но не игрой»
Жозе Моуриньо / фото - Goal

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia победу над «Специей» (2:0) в матче 17-го тура Серии А:

«Мне понравилось, что мы забили оба мяча после розыгрышей угловых, потому что вчера мы специально отрабатывали их. Я доволен результатом, но не игрой. Нельзя сказать, что матч был для нас сложным, но мы отдавали сопернику слишком много лёгких мячей.

Мне понравилась самоотдача Ибаньеса, который остался на поле, даже когда почувствовал некоторый дискомфорт».

Римляне благодаря победе смогли вновь обойти «Ювентус» в таблице чемпионата и забраться в зону еврокубков.

Авторитетный портал назвал лучших игроков матча между «Специей» и «Ромой». Коваленко – в топ-3 лучших в своей команде.


Павел Харченко
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо Виктор Коваленко

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