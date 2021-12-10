Моуриньо – о выходе в 1/8 ЛК: «Заря» выполнила свой долг»

Луганчане помогли римлянам занять первое место в группе

Жозе Моуриньо / фото - Eurosport

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Sky Sports Italia выход в 1/8 Лиги конференций:

«Мы не можем и дальше продолжать создавать себе проблемы. Непозволительно, чтобы мы вели 2:0, затем постоянно теряли мяч и глубоко садились. Те 2 пропущенных гола просто недопустимы. Я счастлив лишь потому, что мы выиграли и «Заря» выполнила свой долг. Только это делает меня счастливым».

О выходе «Ромы» в 1/8 финала, а не в 1/16 Лиги конференций.

«У нас нет состава, чтобы играть две дополнительные игры. Нам повезло, что потому что дополнительный раунд был бы таким, в чем мы очень и очень не нуждаемся».

Ничья подопечных Скрипника против «Буде-Глимта» помогла «волкам» занять первое место в своей группе и выйти в 1/8 ЛК.

Ранее Моуриньо рассказал, как его команда чуть не упустила победу над софийским ЦСКА.