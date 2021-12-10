Моуриньо: «Немыслимо вести в счете 3:0 и закончить 3:2»
Моуриньо – о выходе в 1/8 ЛК: «Заря» выполнила свой долг»
Луганчане помогли римлянам занять первое место в группе
18:10
Жозе Моуриньо / фото - Eurosport
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Sky Sports Italia выход в 1/8 Лиги конференций:
«Мы не можем и дальше продолжать создавать себе проблемы. Непозволительно, чтобы мы вели 2:0, затем постоянно теряли мяч и глубоко садились. Те 2 пропущенных гола просто недопустимы.
Я счастлив лишь потому, что мы выиграли и «Заря» выполнила свой долг. Только это делает меня счастливым».
О выходе «Ромы» в 1/8 финала, а не в 1/16 Лиги конференций.
«У нас нет состава, чтобы играть две дополнительные игры. Нам повезло, что потому что дополнительный раунд был бы таким, в чем мы очень и очень не нуждаемся».
Ничья подопечных Скрипника против «Буде-Глимта» помогла «волкам» занять первое место в своей группе и выйти в 1/8 ЛК.
Ранее Моуриньо рассказал, как его команда чуть не упустила победу над софийским ЦСКА.
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