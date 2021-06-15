Моуриньо – об одноклубнике Зинченко: «Он – лучший защитник мира»

Защитник уже успел стать лучшим игроком сезона в АПЛ

Жозе Моуриньо / фото - Goal

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал свое мнение о защитнике «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубене Диаше, сообщает издание Goal:

«На мой взгляд, Диаш – лучший центральный защитник мира сейчас, возможно. Я бы сказал, что со своим появлением в английской Премьер-лиге Рубен обрел иное понимание и опыт конкурентоспособности».

Португалец перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» прошлым летом, и сходу стал важнейшим игроком в тактических построениях Хосепа Гвардиолы. Диаш не только показал высокий уровень игры в защите, но и продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и умение читать игру, что и помогло «горожанам» стать чемпионами АПЛ, а также, дойти до финала Лиги Чемпионов.

В минувшем сезоне португальский защитник отыграл 53 матча в составе «Сити», в которых забил два гола. По результатам английского чемпионата, 24-летний футболист был признан лучшим игроком турнира.

В составе сборной Португалии Диаш сегодня сразится с венграми, в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Матч Венгрия – Португалия состоится сегодня в 19:00 на «Пушкаш-арене».

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