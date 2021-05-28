Моуриньо общался с Роналду по поводу перехода в «Рому»

Португалец сменит клуб?

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо общался с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду по поводу трансфера в римский клуб, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, Моуриньо совершил несколько звонков Роналду с убеждениями перейти в «Рому», но решение футболиста пока неизвестно.

В прошлом сезоне Серии А Роналду забил 29 мячей в 33-х матчах. Отметим, что Роналду уже работал с Моуриньо в «Реале».

Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Ювентус».