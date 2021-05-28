Роналду сообщил игрокам «Ювентуса», что хочет уйти
Моуриньо общался с Роналду по поводу перехода в «Рому»
Португалец сменит клуб?
17:59
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо общался с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду по поводу трансфера в римский клуб, сообщает Sportmediaset.
По информации источника, Моуриньо совершил несколько звонков Роналду с убеждениями перейти в «Рому», но решение футболиста пока неизвестно.
В прошлом сезоне Серии А Роналду забил 29 мячей в 33-х матчах. Отметим, что Роналду уже работал с Моуриньо в «Реале».
Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «Ювентус».
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