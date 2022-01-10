Аллегри: «Игры с «Ромой» всегда сложные, Моуриньо хорошо поработал с командой»
Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»
Римская команда уступила прямому конкуренту в родных стенах
09:22
Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о поражении от «Ювентуса» (3:4) в последнем матче чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.
«Это было 70 минут полного контроля… Мы очень хорошо действовали в течение 70 минут, но после произошел психологический коллапс. Когда ты в луже, то должен встать и показать, из чего ты сделан, но здесь, в раздевалке, есть люди, которые несколько слишком милы, несколько слишком слабы.
В течение 70 минут мы показываем спектакль, который также является результатом нашего таланта, но игрокам часто не хватает индивидуальности в том, как они управляют своими эмоциями. Я сказал игрокам после поражения от «Милана», что им нужно иметь менталитет, более похожий на мой».
В турнирной таблице Серии А «Рома» уже на 7-м месте, имея лишь 32 очка.
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