Моуриньо обвиняет игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»: «В раздевалки есть люди, которые слишком слабы»

Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о поражении от «Ювентуса» (3:4) в последнем матче чемпионата Италии. Специалиста цитирует Football Italia.

В течение 70 минут мы показываем спектакль, который также является результатом нашего таланта, но игрокам часто не хватает индивидуальности в том, как они управляют своими эмоциями. Я сказал игрокам после поражения от «Милана», что им нужно иметь менталитет, более похожий на мой».