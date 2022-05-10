Моуриньо: «Мы сыграли выдающимся образом. Теперь мы в финале и хотим его выиграть»
Моуриньо одержал лишь одну победу за последние 6 матчей с «Ромой»
В последней игре «волки» уступили «Фиорентине»
09:19
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter
В последнем туре чемпионата Италии «Рома» уступила «Фиорентине» (0:2) на выезде.
Отметим, что за последние 6 матчей «Рома» победила лишь один раз. Кроме поражения «Фиорентине», «Рома» еще дважды проиграла и дважды сыграла вничью.
Следующий матч «Ромы» – против «Венеции» 14 мая.
Теперь в турнирной таблице Серии А острая борьба за еврокубки: у «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты» по 59 очков за 2 тура до финиша чемпионата (6, 7 и 8 места соответственно). 6 место позволяет квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон, а 7 – в Лигу конференций
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