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Моуриньо одержал лишь одну победу за последние 6 матчей с «Ромой»

В последней игре «волки» уступили «Фиорентине»
Футбол Серия А (Италия)
09:19
Моуриньо одержал лишь одну победу за последние 6 матчей с «Ромой»
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

В последнем туре чемпионата Италии «Рома» уступила «Фиорентине» (0:2) на выезде.

Отметим, что за последние 6 матчей «Рома» победила лишь один раз. Кроме поражения «Фиорентине», «Рома» еще дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

Следующий матч «Ромы» – против «Венеции» 14 мая.

Теперь в турнирной таблице Серии А острая борьба за еврокубки: у «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты» по 59 очков за 2 тура до финиша чемпионата (6, 7 и 8 места соответственно). 6 место позволяет квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон, а 7 – в Лигу конференций

Петр Приходько
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