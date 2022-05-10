Моуриньо одержал лишь одну победу за последние 6 матчей с «Ромой»

В последней игре «волки» уступили «Фиорентине»

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

В последнем туре чемпионата Италии «Рома» уступила «Фиорентине» (0:2) на выезде.

Отметим, что за последние 6 матчей «Рома» победила лишь один раз. Кроме поражения «Фиорентине», «Рома» еще дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

Следующий матч «Ромы» – против «Венеции» 14 мая.

Теперь в турнирной таблице Серии А острая борьба за еврокубки: у «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты» по 59 очков за 2 тура до финиша чемпионата (6, 7 и 8 места соответственно). 6 место позволяет квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон, а 7 – в Лигу конференций