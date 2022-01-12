Моуриньо отказался от арендованного у «Реала» форварда, и тот уже нашел себе новый клуб

Нападающий вернется в Испанию

Борха Майораль / фото - AS Roma

Нападающий «Реала» Борха Майораль, находящийся в аренде в «Роме», сменит клуб этой зимой.

Тренер «волков» Жозе Моуриньо не рассчитывает на испанца и дал ему понять, что тому пора искать себе новую команду.

Как сообщает издание AS, «сливочные» недовольны малым количеством игрового времени игрока в Риме, поэтому досрочно отозвут его из Италии и отправят в новую аренду.

Предположительно, 24-летний форвард вернется на родину, где пополнит состав борющегося за выживание «Хетафе».

В минувшей кампании Майораль был одним из важных игроков «Ромы», оформив 24 голевых действия в сезоне. Но с приходом Моуриньо он потерял место в составе, отыграв лишь 249 минут за полсезона.

Но несмотря на досрочное прекращение аренды, римляне все равно сохранят за собой право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

Напомним, Моуриньо пригласил в «Рому» хавбека, с которым у него был конфликт в «Тоттенхэме».