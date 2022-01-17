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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко

С бывшим игроком «Динамо» может начать работать экс-наставник «Шахтера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:15
Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко
Жозе Моуриньо / Фото - ФК Рома

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо мог сменить клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, специалисту поступило предложение от «Эвертона». Но португалец ответил отказом.

Таким образом, основными претендентами на кресло «ирисок» остаются Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард и Данкан Фергюсон. Возможно также назначение предшественника Моуриньо в «Роме» Паулу Фонсеки.

Накануне «Эвертон» уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Жозе Моуриньо Виталий Миколенко Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Паулу Фонсека

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