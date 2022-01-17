Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко

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13:15
Жозе Моуриньо / Фото - ФК Рома
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо мог сменить клуб. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, специалисту поступило предложение от «Эвертона». Но португалец ответил отказом.
Таким образом, основными претендентами на кресло «ирисок» остаются Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард и Данкан Фергюсон. Возможно также назначение предшественника Моуриньо в «Роме» Паулу Фонсеки.
Накануне «Эвертон» уволил Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.
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