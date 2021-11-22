Моуриньо купит автору дубля в ворота «Дженоа» дорогостоящие бутсы
Моуриньо: «Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина»
Украинец встретился в дебюте со своим бывшим тренером
22 ноября 09:38
Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо / фото - News-in-24
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia дебют Андрея Шевченко в качестве наставника «Дженоа» в игре с «волками»:
«Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это – традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.
Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.
Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять».
Первая игра Шевченко в качестве клубного тренера закончилась поражением (0:2). Победу команде Моуриньо принес молодой ганский форвард, которому португалец пообещал купить ему за это дорогостоящие бутсы.
Комментарии 0