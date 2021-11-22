Моуриньо: «Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина»

Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо / фото - News-in-24

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia дебют Андрея Шевченко в качестве наставника «Дженоа» в игре с «волками»:

Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.

Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять».