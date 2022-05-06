Моуриньо: «Мы сыграли выдающимся образом. Теперь мы в финале и хотим его выиграть»
Моуріньо – перший наставник, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку UEFA та Ліги конференцій
Португалець вп'яте вийшов у вирішальний матч єврокубків
07:49
Жозе Моуріньо / Фото - sportingnews.comГоловний тренер «Роми» Жозе Моуріньо разом з римськими «вовками» вийшов у фінал Ліги конференцій.
У півфіналі турніру «Рома» пройшла «Лестер» (1:0, 1:1). Суперником римлян у чемпіонському матчі стане нідерланський «Фейєнорд».
59-річний португальський наставник став першим тренером в історії, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку UEFA та Ліги конференцій. Для нього майбутній матч з «Фейєнордом» стане п’ятим єврокубковим фіналом.
Всі попередні фінали команди зіркового спеціаліста виграли. В сезоні-2002/03 його «Порту» переміг у фіналі Кубку UEFA «Селтік» (3:2), а через рік переграв «Монако» (3:0) у фіналі Ліги чемпіонів.
Міланський «Інтер» з Моурінью у 2010 році переміг «Баварію» (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів. У 2017 році з аналогічним рахунком його «Манчестер Юнайтед» засмутив «Аякс» у фіналі Ліги Європи.
Фінальний матч між «Ромою» та «Феєнордом» відбудеться в Тирані (Албанія) 25 травня. Відзначимо, що це буде перший фінал в історії Ліги конференцій.
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