Моуриньо: «Попадание «Ромы» в Лигу чемпионов – сложный вопрос»

Фото: AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Sky Sport Italia, попадет ли команда в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Что касается попадания в зону Лиги чемпионов, то это очень сложный вопрос. «Интер», «Милан», «Аталанта» — эти команды всегда претендуют на попадание в «четверку». Не знаю, смогут ли завтра сыграть Кристанте и Вильяр, давайте дождемся вердикта врачей. У них не было симптомов около десяти дней и они поддерживали форму в домашних условиях — если тесты будут отрицательными, то они имеют шансы выйти на поле.

Когда у команды трудные времена, то для футболистов важно быть готовыми выйти на поле и помочь, даже если перед этим ты не играл пять матчей. Это то, чего я жду от команды».