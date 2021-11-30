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Моуриньо: «Попадание «Ромы» в Лигу чемпионов – сложный вопрос»

Тренер надеется, что у команды будет менталитет победителей
Футбол Серия А (Италия)
30 ноября 22:36
Моуриньо: «Попадание «Ромы» в Лигу чемпионов – сложный вопрос»
Фото: AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Sky Sport Italia, попадет ли команда в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«У нас должен быть менталитет победителей, а также сильный командный дух. В команде нет футболистов, которые не играли бы роль. Даже те, кто играет всего несколько минут — тоже часть коллектива.

Что касается попадания в зону Лиги чемпионов, то это очень сложный вопрос. «Интер», «Милан», «Аталанта» — эти команды всегда претендуют на попадание в «четверку». Не знаю, смогут ли завтра сыграть Кристанте и Вильяр, давайте дождемся вердикта врачей. У них не было симптомов около десяти дней и они поддерживали форму в домашних условиях — если тесты будут отрицательными, то они имеют шансы выйти на поле.

Когда у команды трудные времена, то для футболистов важно быть готовыми выйти на поле и помочь, даже если перед этим ты не играл пять матчей. Это то, чего я жду от команды».


«Рома» идет 5-й в таблице Серии А. От зоны ЛЧ команда отстает на три очка.

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо

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