Экс-игрок сборной Украины: «Оборона «Зари» иногда напоминает проходной двор»
Моуриньо приедет в Запорожье. «Заря» узнала соперников по группе Лиги конференций
Луганчане сыграют в Италии, Болгарии и Норвегии
15:10
Фото - ФК Заря
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Своих соперников узнала «Заря».
Так, подопечные Виктора Скрипника встретятся с «Ромой», софийским ЦСКА и норвежским «Буде-Глимтом». Отметим, что луганчане были во второй корзине.
Напомним, «Заря» попала в Лигу конференций, дважды уступив венскому «Рапиду» в раунде плей-офф Лиги Европы.
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