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Моуриньо приедет в Запорожье. «Заря» узнала соперников по группе Лиги конференций

Луганчане сыграют в Италии, Болгарии и Норвегии
Футбол Лига конференций UEFA
15:10
Моуриньо приедет в Запорожье. «Заря» узнала соперников по группе Лиги конференций
Фото - ФК Заря

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Своих соперников узнала «Заря».

Так, подопечные Виктора Скрипника встретятся с «Ромой», софийским ЦСКА и норвежским «Буде-Глимтом». Отметим, что луганчане были во второй корзине.

Напомним, «Заря» попала в Лигу конференций, дважды уступив венскому «Рапиду» в раунде плей-офф Лиги Европы.

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Рома (Рим) ЦСКА София (футбол) Буде-Глимт

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