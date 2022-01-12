Моуриньо пригласил в «Рому» хавбека, с которым конфликтовал в «Тоттенхэме»

Португалец лично позвонил французу

Танги Ндомбеле / фото - RomaPress

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить центральную линию команды, сообщает журналист Жюльен Майнар на своей странице в Twitter .

Португалец желает видеть в своей команде полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. Специалист лично позвонил французу, чтобы пригласить его в Рим.

Во время работы в Лондоне у Жозе был конфликт с этим хавбеком. Из раза в раз коуч критиковал футболиста в интервью, оставлял его в запасе и даже исключал его из заявки на матчи.

«Шпоры» не прочь расстаться с футболистом, но предпочитают не продавать его, а отдать в аренду. Французом также активно интересуется «Наполи».

«Тоттенхэм» приобрел Ндомбеле у «Лиона» в 2019-м году за 60 миллионов евро.

В текущей кампании хавбек провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, ранее Моуриньо обвинил своих игроков в поражении «Ювентусу».