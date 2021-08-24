Артета потерял доверие «Арсенала»
Моуриньо разочарован. Джака продлил контракт с «Арсеналом»
Швейцарец останется в команде
09:51
Фото: BBC
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака продлил контракт с клубом.
Он подтвердил это в комментарии Goal.com.
«Я очень счастлив, я все еще здесь. Я заключил новый контракт с Арсеналом и хочу отблагодарить своей игрой тренерский штаб и болельщиков. Они знают, что я отдам все силы — в каждом матче и на каждой тренировке».
Летом Джаку активно хотела купить «Рома», но с «Арсеналом» договориться не получилось.
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