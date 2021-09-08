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Моуриньо: «Сейчас я сильнее как тренер, чем был в «Интере»

С «нерадзурри» португалец в свое время добился серьезных успехов
Футбол Серия А (Италия)
8 сентября 21:22
Моуриньо: «Сейчас я сильнее как тренер, чем был в «Интере»
Жозе Моуриньо / фото - The New York Times

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился с пресс-службой Серии А ожиданиями от предстоящего сезона в главе римского клуба:

«Владельцы «Ромы» хотят оставить свой след в истории клуба. Они хотят сделать для него нечто очень важное. Мы хотим, чтобы «Рома» добивалась успеха в будущем.

Сейчас я намного сильнее как тренер. Я серьезно. Я чувствую, что стал лучше, ведь в этой работе очень важную роль играет опыт.

С тех пор как я покинул Италию, в моей карьере произошло много событий. Конечно, одно дело, когда ты приезжаешь в страну впервые и начинаешь с нуля — тебе необходимо узнать столько всего. Но это не мой случай, я знаю Италию, я знаю эту футбольную культуру. Я знаю «Рому», которая была моим серьезным соперником. Сейчас я готов к работе здесь».

Португалец уже работал в Италии в период с 2008 по 2010 год, когда возглавлял «Интер». Во главе «нерадзурри» специалист смог оформить требл в сезоне 2009/2010 – выиграть в один год внутренние чемпионат и Кубок, а также взять Лигу чемпионов. За это Моуриньо был удостоен звания лучшего тренера года.

Напомним, этой осенью Моуриньо приедет в Запорожье на матч Лиги конференций.

Павел Харченко
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Теги

Жозе Моуриньо Рома (Рим) Интер

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