Моуриньо: «Сейчас я сильнее как тренер, чем был в «Интере»

Жозе Моуриньо / фото - The New York Times

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился с пресс-службой Серии А ожиданиями от предстоящего сезона в главе римского клуба:

Сейчас я намного сильнее как тренер. Я серьезно. Я чувствую, что стал лучше, ведь в этой работе очень важную роль играет опыт.

С тех пор как я покинул Италию, в моей карьере произошло много событий. Конечно, одно дело, когда ты приезжаешь в страну впервые и начинаешь с нуля — тебе необходимо узнать столько всего. Но это не мой случай, я знаю Италию, я знаю эту футбольную культуру. Я знаю «Рому», которая была моим серьезным соперником. Сейчас я готов к работе здесь».