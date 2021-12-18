Моуриньо: «Слышал, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь уже 20 минут»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia победу «Ромы» над «Аталантой» (4:1) в матче Серии А.

Команда выступила прекрасно по всем параметрам. Судья отработал замечательно, а учитывая агрессивный стиль игры «Аталанты», нам был нужен именно опытный судья высокого уровня. Я постоянно слышал о том, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь можете говорить, что она не обыгрывала их 20 минут.

Я не хочу говорить об «Интере», который, как я считаю, на уровень выше любой команды в Италии. А против клубов вроде «Аталанты», «Милана», «Наполи» мало сыграть агрессивно или тактически организованно. Нужно, чтобы вообще все сложилось идеально.

Наша команда не чувствовала уверенности, когда что-то шло не по плану, и я намеренно говорю об этом в прошедшем времени. Когда на нас оказывалось давление, у нас возникали сложности. И я был доволен тем, что сегодня мы смогли перетерпеть.

Раньше, пропуская перед перерывом, мы расклеивались, сегодня же мы продолжили работать так же, как и прежде, и это большой шаг вперед в плане характера».