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Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»

Тренер – о своих последних командах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:50
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался GQ, что возможно было ошибкой возглавить «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«Иногда я совершаю ошибки. Я не всегда правильно выбирал очередной проект или, возможно, был введен в заблуждение насчет того, как некоторые проекты собираются развиваться. Я совершал ошибки сам или был нечестным путем привлечен к работе, на которую не стоило соглашаться. Впрочем, разницы нет.

Мне сложно поверить, что я уже 30 лет в профессиональном футболе, что мне 58 лет, но не старею изнутри, всегда нахожу новый вызов для себя. В последнее время я был связан с проектами, сильно отличающимися от прежних.

Я возглавил «Манчестер Юнайтед», находившийся в переходной фазе – или даже в состоянии упадка. Я возглавил «Тоттенхэм», чья история не связана с успехом. А теперь я в «Роме», в которой новое руководство».

С июля Моуриньо приступит к работе в «Роме».

Андрей Усмонов
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Жозе Моуриньо

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