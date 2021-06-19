Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался GQ, что возможно было ошибкой возглавить «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Мне сложно поверить, что я уже 30 лет в профессиональном футболе, что мне 58 лет, но не старею изнутри, всегда нахожу новый вызов для себя. В последнее время я был связан с проектами, сильно отличающимися от прежних.

Я возглавил «Манчестер Юнайтед», находившийся в переходной фазе – или даже в состоянии упадка. Я возглавил «Тоттенхэм», чья история не связана с успехом. А теперь я в «Роме», в которой новое руководство».