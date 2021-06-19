Моуринью: «Азар — потрясающий игрок с ужасной подготовкой»
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Тренер – о своих последних командах
20:50
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо признался GQ, что возможно было ошибкой возглавить «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
«Иногда я совершаю ошибки. Я не всегда правильно выбирал очередной проект или, возможно, был введен в заблуждение насчет того, как некоторые проекты собираются развиваться. Я совершал ошибки сам или был нечестным путем привлечен к работе, на которую не стоило соглашаться. Впрочем, разницы нет.
Мне сложно поверить, что я уже 30 лет в профессиональном футболе, что мне 58 лет, но не старею изнутри, всегда нахожу новый вызов для себя. В последнее время я был связан с проектами, сильно отличающимися от прежних.
Я возглавил «Манчестер Юнайтед», находившийся в переходной фазе – или даже в состоянии упадка. Я возглавил «Тоттенхэм», чья история не связана с успехом. А теперь я в «Роме», в которой новое руководство».
С июля Моуриньо приступит к работе в «Роме».
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