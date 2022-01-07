Моуриньо: «У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где нам и место»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для DAZN поражение от «Милана» (1:3) в матче 20-го тура Серии А:
«Даже при 0:2 мы оставались в игре, но после удаления Рика Карсдорпа все было кончено.
При этом надо сказать, что выступление было очень слабым. Если взглянуть на первые два гола, то они были забиты, когда мы дважды потеряли мяч в простых ситуациях. Качества нашей игре определенно не хватало. Сегодня мне не понравились ни работа рефери, ни игра моей команды.
Работе рефери и его видеопомощника тоже не хватало качества. Я видел, что Тэмми Абрахам совершил движение рукой, но оно не было попыткой остановить мяч. Если и давать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Рожере Ибанесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного.
Мы хотим видеть последовательность в принимаемых решениях, поэтому я говорю, что уровень был низкий, но и с судьями не повезло. Судья не смог проявить характер. VAR хотел вмешаться, но раз игра продолжилась... Мы люди маленькие.
Я все сразу понял. Я в «Роме» 6-7 месяцев, привыкаю к такому отношению, хотя к такому привыкать, конечно, не стоит.
Мне не нравится говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали рефери и VAR.
Но я не стану отрицать, что мы сыграли не лучшим образом. У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где нам и место. Мы сегодня совершили много ошибок, и дело было не в тактике, а в индивидуальных решениях.
Сейчас худшее – это результат, потому что мы не набрали ни одного очка. Но я мысленно буду готов к следующей игре, когда завершится это интервью. Она будет сложной.
У нас есть определенные сложности, но мы постараемся прибавить».
Римляне идут на седьмом месте в таблице, набрав 32 очка за 20 туров. Подопечные португальца лишь единожды обыграли команду из верхушки турнирной таблицы, разгромив «Аталанту» со счетом 1:4.
Напомним, ранее Моуриньо прокомментировал сложное положение «Дженоа» Андрея Шевченко.
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