Моуриньо: «У Шевченко был невероятный опыт со сборной Украины, у него уже хорошая тренерская база»

Украинский специалист возглавил «Дженоа»

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о том, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа».

«Советов давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга. У Шевченко был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро, у него хорошая база, как у тренера. Это совсем не то, что быть футболистом. Думаю, люди уже смотрят на него по-другому: как на тренера, а не как на супер футболиста».

Отметим, что следующий матч «Дженоа» Шевченко – как раз против «Ромы» Моуриньо.

В последних 7-ми матчах «Рома» победила лишь 1 раз, 4 раза проиграла и 2 раза сыграла вничью. В турнирной таблице чемпионата Италии римская команда – на 6-м месте, «Дженоа» – 17-я.