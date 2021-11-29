Моуриньо уколол «Зарю»: «От победы со счетом 1:0 получаю больше удовольствия, чем от 5:0»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia победу над «Торино» (1:0) в матче 14 тура Серии А.

«Торино» силен в защите, но я рассчитывал, что мы забьем сегодня больше. Мне нравится выигрывать вот так. От таких побед с минимальным счетом я получаю больше удовольствия, чем от 5:0, поскольку это означает, что команде пришлось приложить усилия, помучиться.

Когда играешь против соперника, применяющего персональную опеку, нужна мобильность, поэтому нашим игрокам приходилось то и дело менять позиции. Когда продолжаешь делать это, то рано или поздно соперник допустит ошибку.

Главное – хорошо обороняться, а забитые голы в итоге никуда не денутся. Мне нравятся такие победы. Мы доминировали и контролировали в матчах с «Дженоа» и «Зарей», но сегодня было по-другому».