Моуриньо уколол «Зарю»: «От победы со счетом 1:0 получаю больше удовольствия, чем от 5:0»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia победу над «Торино» (1:0) в матче 14 тура Серии А.
«У нас был план обороняться чуть глубже чем обычно. Их центральные защитники рассредоточивались по всей обороне, поэтому двум нашим форвардам было нелегко прессинговать, и пришлось проявить терпение.
«Торино» силен в защите, но я рассчитывал, что мы забьем сегодня больше. Мне нравится выигрывать вот так. От таких побед с минимальным счетом я получаю больше удовольствия, чем от 5:0, поскольку это означает, что команде пришлось приложить усилия, помучиться.
Когда играешь против соперника, применяющего персональную опеку, нужна мобильность, поэтому нашим игрокам приходилось то и дело менять позиции. Когда продолжаешь делать это, то рано или поздно соперник допустит ошибку.
Главное – хорошо обороняться, а забитые голы в итоге никуда не денутся. Мне нравятся такие победы. Мы доминировали и контролировали в матчах с «Дженоа» и «Зарей», но сегодня было по-другому».
На неделе «Рома» обыграла «Зарю» (4:0).
Римляне идут пятыми в таблице Серии А.
Комментарии 0