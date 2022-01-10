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Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»

Римский клуб в кризисе, а тренер продолжает искать виновных
Футбол Серия А (Италия)
10:45
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о кризисном периоде римского клуба. Специалиста цитирует Sky Sport Italia.

«Мне дали три года, чтобы эта команда прибавила, но для этого мне нужна помощь клуба.

В команде не проявляются лидерские качества, когда что-то происходит на поле, даже если речь о судейских решениях. Нет человека с сильным характером.

Мы усилим состав благодаря двум новичкам, которые придут на правах аренды. Один из них Мэйтленд-Найлз, другой – физически крепкий полузащитник с характером.

Мы должны выходить из зоны комфорта, довольствуясь шестым-седьмым местом. Я сказал парням, что для этого они должны тянуться ко мне, а не я должен двигаться в их направлении, если говорить о психологическом аспекте».


В последнем туре Серии А «Рома» уступила «Ювентусу» (3:4). В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» на 7-м месте.

Петр Приходько
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Теги

Жозе Моуриньо Рома (Рим)

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