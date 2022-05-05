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Моуріньо вивів «Рому» до фіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Феєнордом»

«Марсель», незважаючи на шалену підтримку фанаті, не спромігся на камбек
Футбол Лига конференций UEFA
00:43
Моуріньо вивів «Рому» до фіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Феєнордом»
Рома вийшла до фіналк Ліги конференцій / Фото - twitter.com/OfficialASRoma

25 травня у Тирані, Албанія відбудеться перший в історії фінал Ліги конференцій. І в ньому між собою зустрінуться «Рома» та «Феєнорд».

«Вовки» у своєму півфіналі пройшли «Лестер». Після нічиєї 1:1 в Англії на «Стадіо Олімпіко» все завершилося перемогою джаллороссі 1:0. Теммі Абрахам забив з подачі Лоренцо Пеллегріні з кутового і відзначився своїм 25-м голом в сезоні у всіх турнірах та 9-м в Лізі Конференцій зокрема.

Таким чином, Жозе Моуріньу став першим тренером, який пробився до фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій. Попередні два трофея він виграв. По два рази.

Окрім того, якщо не брати до уваги Кубок Ярмарків, португалець може принести «Ромі» її перший єврокубок в історії і взагалі перший трофей з 2008 року, коли римляни вигравали Кубок Італії. Цікаво, що фінали ЛЧ і Кубку UEFA римляни програвали.

Ліга Конференцій. Півфінал. Матч-відповідь

«Рома» – «Лестер» 1:0 (1:1 перший матч)

Гол: Абрахам, 11

В іншому півфіналі «Марсель» зійшовся з «Феєнордом». Нідерландці завдяки безглуздій помилці Дуйе Чалета-Цара вдома здобули перемогу 3:2, а на виїзді відстояли нічию 0:0 і вибили французів з турніру. 35-річний Дімітрі Паєт, що травмувався по ходу гри на «Велодромі», ризикує завершити кар’єру без єдиного трофею.

Цікаво, що попередні три рази, коли команда з Роттердаму виходила до фіналу єврокубків, то обов’язково перемагала. Зокрема, в 1970-му році здобула Кубок європейських чемпіонів.

Ліга Конференцій. Півфінал. Матч-відповідь

«Марсель» – «Феєнорд» 0:0 (2:3 перший матч)

 

Сергей Лукьяненко
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Рома (Рим) Фейеноорд

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Новости: Футбол

Моуріньо вивів «Рому» до фіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Феєнордом»
Моуріньо вивів «Рому» до фіналу Ліги конференцій, де зіграє з «Феєнордом»
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