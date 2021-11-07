Моуриньо вновь после потери очков пожаловался на судей

Жозе Моуриньо / фото - NewsLine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался после поражения от «Венеции» (3:2) в матче 12-го тура Серии А. Португальского специалиста цитирует Football Italia.

Первый мяч мы пропустили после стандарта, которые мы отрабатывали вчера на тренировке, но все равно ошиблись в защите.

Еще один важный момент — это второй гол «Венеции». Здесь я должен не навредить себе и держать свои чувства при себе. Я мог бы сказать, что у нас было много шансов сделать счет 3:1, но мы вели 2:1 и держали игру под контролем. То, что случилось, для меня… Больше я ничего не хочу говорить. Я просто скажу, что это был очень, очень важный момент матча. Вот и все.

Может, однажды я пойму, почему на поле происходят определенные инциденты. Есть вещи, которые остаются невыясненными годами, но однажды я пойму…»