Моуриньо впервые в карьере проиграл в домашнем матче чемпионата Италии

С «Интером» португальский наставник не оступался в родных стенах

Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо впервые в своей карьере проиграл в домашнем матче в чемпионате Италии, сообщает Opta Sports.

В 11-м туре Серии А «Рома» в родных стенах уступила «Милану» (1:2). Таким образом, прервалась домашняя беспроигрышная серия Моуриньо в рамках Серии А, которая насчитывала 43 матча. В 38-ми домашних матчах Моуриньо не проиграл во главе «Интера», и в 5-ти в этом сезоне – будучи тренером «Ромы».

Напомним, Моуриньо отказался отвечать на вопросы прессы после матча с «Миланом».

В турнирной таблице Серии А «Милан» остался вторым (31 очко), «Рома» – четвертой (19 очков).