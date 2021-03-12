Моуриньо: «Забей мы еще один гол, результат бы был закономерным»

Жозе Моуриньо / Фото: UEFA

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо дал комменатрий BT Sport после победы над загребским «Динамо» в матче 1/8 финала Лиги Европы:

Я считаю, что еще один гол был бы хорошим отражением игры и поставил бы нас в гораздо лучшую позицию. Но перед игрой, если бы вы спросили, является ли 2:0 хорошим результатом, я бы сказал, что да. Это только хороший результат, если мы сделаем там свою работу. Это будет трудный матч. Дома им будет удобнее играть, когда терять уже нечего.

В следующем матче АПЛ «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом», который в своем матче Лиги Европы выиграл у «Олимпиакоса».