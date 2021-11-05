Моуриньо – о ничьей с «Буде-Глимт»: «Роме» не дали 2 чистых пенальти»
Моуриньо желает видеть игроков «Тоттенхэма» и «Челси» в «Роме»
Португалец намерен усилить состав своей команды в зимнее трансферное окно
14:56
Харри Уинкс / Фото - eurosport.co.ukХавбек «Челси» Рубен Лофтус-Чик и полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс попали на радары римской «Ромы». Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо хочет укрепить состав в зимнее трансферное окно и хотел бы подписать английских хавбеков. Португалец знаком с футболистами по работе в «Челси» и «Тоттенхэме» соответственно.
В текущем сезоне Лофтус-Чик сыграл 9 матчей за «Челси», отличившись двумя ассистами, а в активе Уинкса имеется 7 поединков в составе «Тоттенхэма» и она результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова отпустить нападающего Борху Майораля.
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