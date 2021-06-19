Моуринью: «Азар — потрясающий игрок с ужасной подготовкой»

Бельгийцу не хватает профессионализма

Эден Азар / фото - Goal

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал talkSPORT свое мнение о физической подготовке и футбольных качествах вингера «Реала» Эдена Азара:

«Он потрясающий игрок с ужасной подготовкой. Каждое утро он приходит на тренировки и мало работает. Можно только представить, чего он мог бы достичь, если бы был суперпрофессионалом».

Жозе работал с бельгийцем в «Челси» и смог лично увидеть рабочий процесс бельгийца.

Если Азар хочет вернуться на топ-уровень, то ему правда стоит усерднее поработать над собой, ведь именно ужасная физическая форма стала причиной многочисленных травм, которые так мешают талантливому вингеру показать себя во всей красе в составе «Реала».

Этот чемпионат Европы – идеальный шанс для бельгийца вернуть уверенность в себе и снова взобраться на футбольный Олимп. Эден уже успел отдать голевую передачу, выйдя на замену в матче с датчанами.

Напомним, Моуриньо назвал свою работу в «Роме» «Миссией невыполнимой».