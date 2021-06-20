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Моуринью хочет переманить Рамоса в «Рому»

Легенда мадридского «Реала» может продолжить карьеру в Италии
Футбол Серия А (Италия)
13:57
Моуринью хочет переманить Рамоса в «Рому»
Серхио Рамос / фото - Getty Images

Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Роме».

Как сообщает Calciomercato, в данном переходе заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который работал с Рамосом в «Реале».

Отмечается, что Моуринью уже пообщался с футболистом по телефону. Португальский специалист надеется убедить 35-летнего центребка присоединиться к римской команде, но клуб может не потянуть финансовые запросы Рамоса.

Напомним, Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»


Михаил Рыбак
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Теги

Жозе Моуриньо Серхио Рамос

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