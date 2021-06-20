Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Моуринью хочет переманить Рамоса в «Рому»
Легенда мадридского «Реала» может продолжить карьеру в Италии
13:57
Серхио Рамос / фото - Getty Images
Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Роме».
Как сообщает Calciomercato, в данном переходе заинтересован лично главный тренер «волков» Жозе Моуриньо, который работал с Рамосом в «Реале».
Отмечается, что Моуринью уже пообщался с футболистом по телефону. Португальский специалист надеется убедить 35-летнего центребка присоединиться к римской команде, но клуб может не потянуть финансовые запросы Рамоса.
Напомним, Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»
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