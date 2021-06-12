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Моуринью: «Мбаппе пора ударить кулаком и сказать, что он лучший»

Португалец восхищен игрой нападающего
Футбол Лига 1 (Франция)
13:38
Моуринью: «Мбаппе пора ударить кулаком и сказать, что он лучший»
Килиан Мбаппе / фото - Fooball24

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Goal о своих впечатлениях от игры форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе:

«Я попал под чары Мбаппе, когда впервые его увидел. Он может утвердиться на Евро? Надеюсь. Когда я был молодым помощником тренера в «Барселоне», влюбился в Роналдо, бразилец был невероятным. Помню некоторые его голы. Мы с Бобби Робсоном, у которого был невероятный опыт, были впечатлены. К сожалению, он не смог добиться большего из-за ужасных травм, которые получил в «Интере».

Тот Роналдо был невероятным. И я думаю, что в Мбаппе есть что-то от него. Я знаю, что он уже чемпион мира, но пришло время ему ударить кулаком и сказать, что он лучший. У него невероятный потенциал, он пугает всех своих противников».

Мбаппе уже стал мировой суперзвездой футбола, и мечтает о том, что бы получить Золотой мяч. Но неизвестно, где он хочет воплотить эту метчу: в «Реале» или в ПСЖ?

Ранее Килиан высказал сомнения относительно своего будущего в французском клубе. Видимо все мысли игрока нацелены на Мадрид. Дело за боссами клубов.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел за парижан 47 матчей, в которых набрал 53 результативных действий.

Напомним, Погба рассказал о конфликте Мбаппе и Жиру.


Павел Харченко
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Теги

Жозе Моуриньо Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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