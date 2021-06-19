Моуринью: «Начинаю новую часть «Миссия: невыполнима»
Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал GQ о возвращении в Италию и о том, как его привлекли тренировать «волков»:
«Владельцы «Ромы» действительно хотели заполучить меня. Все произошло почти мгновенно. Утром я уехал из «Тоттенхэма», а из «Ромы» мне позвонили днем. Они очень хотели меня и были убедительны.
Что я почувствовал за годы, проведенные в Италии, — это страсть итальянцев к футболу. Особенно это касается «Ромы», клуба, который не выигрывал трофеев уже 20 лет. Владельцы римлян были очень честны и прямолинейны, и я сразу почувствовал ту страсть, которую испытываю к своей работе. Так что мне не пришлось долго думать об этом, потому что они действительно тронули меня своим подходом. Мне это очень понравилось.
Иногда я допускаю ошибки. Я не всегда выбирал правильный проект или меня, возможно, вводили в заблуждение относительно пути некоторых проектов. Я ошибался либо меня нечестным путем уговаривали принять то, чего я не должен был.
Я начинаю новую часть «Миссия: невыполнима». Говорю «невыполнима», потому что люди смотрят на меня, и в их глазах есть только один критерий успеха — я должен побеждать».
Этой весной «Особенного» уволили из «Тоттенхэма» прямо перед финалом Кубка английской лиги. Тем не менее, Жозе быстро нашел новое место работы и готовиться возвращать «Роме» статус клуба, с которым стоит считаться.
Напомним, Моуриньо назвал лучшего защитника мира.
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