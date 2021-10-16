Моуринью – один из кандидатов на пост тренера «Ньюкасла»

Саудовцы считают, что он улучшит имидж клуба

Жозе Моуринью / фото - mirror.co.uk

«Ньюкасл» продолжает поиск нового главного тренера после покупки клуба саудовцами.

По информации, работающий с «Ромой»– один из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла». Однако португалец сконцентрирован на работе в «Роме».

У Моуринью хорошие отношения с владельцами «Ромы», а его контракт с клубом рассчитан на 3 года.

Новые владельцы «Ньюкасла» считают, что приглашение такого специалиста, как Моуринью, поможет улучшить международный имидж клуба.

Напомним, что Зинедин Зидан отказал «Ньюкаслу».