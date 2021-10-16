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Моуринью – один из кандидатов на пост тренера «Ньюкасла»
Саудовцы считают, что он улучшит имидж клуба
16 октября 12:30
Жозе Моуринью / фото - mirror.co.uk
«Ньюкасл» продолжает поиск нового главного тренера после покупки клуба саудовцами.По информации Il Messaggero, работающий с «Ромой» Жозе Моуринью – один из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла». Однако португалец сконцентрирован на работе в «Роме».
У Моуринью хорошие отношения с владельцами «Ромы», а его контракт с клубом рассчитан на 3 года.
Новые владельцы «Ньюкасла» считают, что приглашение такого специалиста, как Моуринью, поможет улучшить международный имидж клуба.
Напомним, что Зинедин Зидан отказал «Ньюкаслу».
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