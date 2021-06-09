Моуринью: «У меня 25 с половиной трофеев за карьеру»

Легендарный тренер – о своем богатом трофейном кабинете

Жозе Моуриньо / фото - Transfermarkt

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал мнение об увольнении из лондонского «Тоттенхэма» прямо перед финалом Кубка английской лиги:

«Сколько трофеев я выиграл за карьеру? 25 с половиной. Половина – это финал, который я так и не провел с «Тоттенхэмом». Спросите у парней, которые когда-либо играли в финалах, и все скажут, что выйти на такой матч – это мечта. И не так важно, основной это игрок команды или 20-й, или 50-й. Сыграть финал на «Уэмбли» – это больше, чем мечта. Я первым играл на новом «Уэмбли», и всякий раз, когда я туда приезжаю, возможность выиграть там трофей – это больше чем мечта. Победа в финале с клубом, у которого не так много титулов, – это мечта в двойном размере».

Португальский специалист до сих пор возмущен ранним увольнением из «шпор», и считает, что президент лондонского клуба Дэниэл Леви намеренно выкинул Моуриньо из команды прямо перед финалом.

Победа в Кубке английской лиги могла стать для «Тоттенхэма» первым трофеем с 2008 года.

Напомним, Моуриньо назвал фаворита Евро-2020.