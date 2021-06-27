Моутиньо: «Если бельгийцам предоставить пространство, они сделают нашу задачу гораздо сложнее»

Жоау Моутиньо / фото - BeSoccer

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Жоау Моутиньо поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Бельгии:

Де Брюйне не единственный опасный игрок, но если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее.

С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков. Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше.

Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели».