Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 4
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Окончен
19:45 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Окончен
19:45 Лацио - Порту 2:2 Окончен
22:00 Наполи - Барселона 2:4 Окончен
22:00 Бетис - Зенит 0:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Боруссия Дортмунд 2:2 Окончен
22:00 Брага - Шериф 2*:0 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Дженоа - Интер 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Эльче 0:0 1-й тайм
Футбол (4 события из 7) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Удинезе 1:1 Окончен
22:00 Дженоа - Интер 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Эльче 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Заря -:- Перенесен
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лидс - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Арсенал - Ливерпуль : Перенесен
17:00 Манчестер Юнайтед - Уотфорд -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:05 Эмполи - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Мальорка - Валенсия -:- Запланирован
19:30 Райо Вальекано - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Динамо - Ингулец : Перенесен
15:00 Олимпик - Заря -:- Запланирован
15:00 Минай - Десна -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Шахтер : Перенесен
19:30 Александрия - ФК Львов : Перенесен
Сейчас в эфире
21:45
Охотники на гигантских лобстеров
21:50
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - СК Сокол

Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»

Украинец не в лучшей форме
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:50
Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»
Фото: BBC

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил BBC о состоянии полузащитника Андрея Ярмоленко из-за вторжения РФ в Украину.

«Андрей не в лучшем состоянии сейчас. Мы дали ему несколько дней отдыха. Я с ним разговаривал, он очень взволнован.

Надеемся, его семья в безопасности».


Вероятно, игру против «Влуверхэмптона» 27 февраля украинец пропустит.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вест Хэм Андрей Ярмоленко

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
25 февраля 2022г. 21:03
Май совість, він же і так не грає :|
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярмоленко: «Мы на своей земле, и правда за нами. Наш выбор – европейская Украина»
Ярмоленко: «Мы на своей земле, и правда за нами. Наш выбор – европейская Украина»
Футбол Сборная Украины
23 февраля 22:32
«Вест Хэм» в родных стенах не победил «Ньюкасл», Ярмоленко на поле так и не появился
«Вест Хэм» в родных стенах не победил «Ньюкасл», Ярмоленко на поле так и не появился
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 16:57
Ярмоленко: «Всегда гордился тем, что я – украинец»
Ярмоленко: «Всегда гордился тем, что я – украинец»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 февраля 22:34
Украинцы в еврокубковой весне. За кем стоит следить
Превью Украинцы в еврокубковой весне. За кем стоит следить
Футбол Лига чемпионов UEFA
15 февраля 14:58
«Вест Хэм» без Ярмоленко спасся в матче с «Лестером», но рискует пропустить МЮ вперед
«Вест Хэм» без Ярмоленко спасся в матче с «Лестером», но рискует пропустить МЮ вперед
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 февраля 20:27
Игроки «Вест Хэма» выразили недовольство касаемо зарплаты Зума. Он получает больше всех, но Ярмоленко не сильно отстал
Игроки «Вест Хэма» выразили недовольство касаемо зарплаты Зума. Он получает больше всех, но Ярмоленко не сильно отстал
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11 февраля 09:58

Новости: Футбол

Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»
Агент Милевского покинул Россию: «Прощай, агрессор. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе»
Украинская Премьер-лига
20:31
Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»
Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»
Премьер-Лига (Англия)
19:50
Тренер сборной Бразилии объявил об отставке
Тренер сборной Бразилии объявил об отставке
В мире
19:27
Йовичевич: «Вырвались из Днепра, сели в машины и поехали на запад, в сторону Львова»
Йовичевич: «Вырвались из Днепра, сели в машины и поехали на запад, в сторону Львова»
Украинская Премьер-лига
19:11
UEFA рассматривает отказ от сотрудничества с «Газпромом»
UEFA рассматривает отказ от сотрудничества с «Газпромом»
Лига чемпионов UEFA
18:45
Пеле: «Хочу выразить свою солидарность народу Украины»
Пеле: «Хочу выразить свою солидарность народу Украины»
В мире
18:27
Гвардиола: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует»
Гвардиола: «Как бы вы себя чувствовали, если бы убивали невинных людей? Думаю, именно так Зинченко себя и чувствует»
Премьер-Лига (Англия)
18:10
Де Дзерби: «Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому я остаюсь с молодыми игроками»
Де Дзерби: «Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому я остаюсь с молодыми игроками»
Украинская Премьер-лига
17:50
Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»
Нагельсманн: «Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли»
Бундеслига (Германия)
17:25
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
3
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
WEB
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
26 февраля 23:00
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
WEB
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
26 февраля 23:30
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
WEB
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
27 февраля 04:35
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
WEB
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
27 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
27 февраля 21:45
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45