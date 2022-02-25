«Вест Хэм» в родных стенах не победил «Ньюкасл», Ярмоленко на поле так и не появился
Мойес: «Дали Ярмоленко несколько дней отдыха. Он очень взволнован»
Украинец не в лучшей форме
19:50
Фото: BBC
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил BBC о состоянии полузащитника Андрея Ярмоленко из-за вторжения РФ в Украину.
«Андрей не в лучшем состоянии сейчас. Мы дали ему несколько дней отдыха. Я с ним разговаривал, он очень взволнован.
Надеемся, его семья в безопасности».
Вероятно, игру против «Влуверхэмптона» 27 февраля украинец пропустит.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
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