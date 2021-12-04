Мойес – о победе над «Челси»: «Не думаю, что мы играли хорошо»

Дэвид Мойес / Фото: Getty Images

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о победе над «Челси» (3:2) в 15-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.

Во втором тайме мы действовали гораздо лучше. В первом мы были чересчур пассивны и податливы.

В «Челси» умелые игроки, и благодаря тому, на каком уровне они способны выступить, они и являются победителями Лиги чемпионов. Можно прессинговать их, можно держать дистанцию – они хороши при любом раскладе».