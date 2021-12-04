«Вест Хэм» без Ярмоленко в волевом стиле переиграл «Челси»
Мойес – о победе над «Челси»: «Не думаю, что мы играли хорошо»
«Вест Хэм» вырвал 3 очка на 87-й минуте
18:58
Дэвид Мойес / Фото: Getty Images
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о победе над «Челси» (3:2) в 15-м туре АПЛ. Его слова приводит ВВС.
«Честно говоря, я не думаю, что мы играли так уж хорошо. Но мы забили. А в других матчах мы играли не лучше и не хуже, но забить не удалось. Сегодня мы сделали это в матче против команды, пропускающей отнюдь не часто, поэтому нужно отдать должное парням.
Во втором тайме мы действовали гораздо лучше. В первом мы были чересчур пассивны и податливы.
В «Челси» умелые игроки, и благодаря тому, на каком уровне они способны выступить, они и являются победителями Лиги чемпионов. Можно прессинговать их, можно держать дистанцию – они хороши при любом раскладе».
В турнирной таблице АПЛ «Челси» уже пропустил на 1-е место «Ливерпуль» после победы мерсисайдцев над «Вулверхэмптоном» (1:0).
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