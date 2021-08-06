МОЗ будет давать бесплатные билеты на матчи «Шахтера» за вакцинацию

Уже доступны «тикеты» на встречи с «Александрией» и «Генком»

Фото: пресс-служба «Шахтера»

Все, кто вакцинировался от COVID-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, будут иметь возможность получить бесплатные билеты на домашние матчи «Шахтера».

Уже доступны «тикеты» на матч чемпионата Украины против «Александрии» (07.08), а также ответную игру квалификации Лиги чемпионов против «Генка» (10.08). Обе встречи пройдут на НСК «Олимпийский».

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет. В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech, информирует МОЗ Украины.







