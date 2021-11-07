«Мозг команды». В Италии не поскупились на комплименты в адрес Коваленко

Украинец ассистом помог «Специи» одержать победу

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 12-го тура Серии А «Специя» минимально одолела «Торино» (1:0).

Украинский хавбек «черно-белых» Виктор Коваленко отдал результативную передачу на победный гол Якопо Сала.

Итальянское издание CalzioSpezia оценило выступление футболиста в 6,5 баллов и прокомментировало его игру так:

«Коваленко продолжает быть мозгом «Специи». Точные и своевременные передачи. Такие, как та, что привела к голу Сала. К тому же, в игре с «Торино» Коваленко качественно отрабаьывал в обороне».

Украинец вышел в стартовом составе команды уже в пятом матче подряд и отыграл каждый из них от свистка до свистка.

«Специя» благодаря победе смогла выбраться из зоны вылета.