Ассист Коваленко помог «Специи» победить «Торино» и покинуть зону вылета
«Мозг команды». В Италии не поскупились на комплименты в адрес Коваленко
Украинец ассистом помог «Специи» одержать победу
16:26
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia
В матче 12-го тура Серии А «Специя» минимально одолела «Торино» (1:0).
Украинский хавбек «черно-белых» Виктор Коваленко отдал результативную передачу на победный гол Якопо Сала.
Итальянское издание CalzioSpezia оценило выступление футболиста в 6,5 баллов и прокомментировало его игру так:
«Коваленко продолжает быть мозгом «Специи». Точные и своевременные передачи. Такие, как та, что привела к голу Сала.
К тому же, в игре с «Торино» Коваленко качественно отрабаьывал в обороне».
Украинец вышел в стартовом составе команды уже в пятом матче подряд и отыграл каждый из них от свистка до свистка.
«Специя» благодаря победе смогла выбраться из зоны вылета.
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