«Можем созвониться с Суркисом – и без мата, как раньше». Милевский может вернуться в структуру «Динамо»

Форвард недавно объявил о завершении карьеры

Артем Милевский / фото - FootBoom

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский высказался относительно возвращения в киевский клуб:

«Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться – и без мата, как раньше. Мне нравится это очень. Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому «Динамо». Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу».

Нападающий отдал команде 11 лет своей футбольной карьеры. За это время форвард провел 253 матча, в которых забил 83 гола.

Ранее Морозюк объяснил, почему Милевского так часто замечали за посещением ночных клубов.