Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы
«Можем созвониться с Суркисом – и без мата, как раньше». Милевский может вернуться в структуру «Динамо»
Форвард недавно объявил о завершении карьеры
Артем Милевский / фото - FootBoom
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский высказался относительно возвращения в киевский клуб:
«Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что мы в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем созвониться – и без мата, как раньше. Мне нравится это очень.
Надеюсь, наступит время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому «Динамо». Не просто так там сидеть… Тренерскую лицензию пока не хочу».
Нападающий отдал команде 11 лет своей футбольной карьеры. За это время форвард провел 253 матча, в которых забил 83 гола.
Ранее Морозюк объяснил, почему Милевского так часто замечали за посещением ночных клубов.
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