Интрига в Испании умерла? «Севилья» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд
«Муд*к. Ты не меняешься». Суарес разозлился на Симеоне из-за ранней замены
«Матрасники» потеряли очки и еще сильнее отстали от лидера Примеры
12:42
Луис Суарес и Диего Симеоне / фото - ESPN
В матче 18-го тура Примеры мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Севилье» (1:2).
На 57-й минуте при ничейном счете главный тренер «матрасников» Диего Симеоне решил произвести замену и убрал с поля форварда Луиса Суареса, выпустив вместо него Матеуса Кунью.
Уругвайцу не понравилось, что его снимают с игры, и тот здорово разозлился. Уходя с поля, он крикнул тренеру:
«Муд*к. Ты никогда не меняешься!»
«Индейцы» не смогли перевернуть ход встречи, и пропустили на последних минутах, еще сильнее отдалив себя от первого места.
Суарес же в седьмой раз подряд ушел с поля без забитых мячей.
Напомним, Симеоне не исключил зимний уход самого дорогого игрока в истории «Атлетико».
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