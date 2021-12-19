«Муд*к. Ты не меняешься». Суарес разозлился на Симеоне из-за ранней замены

«Матрасники» потеряли очки и еще сильнее отстали от лидера Примеры

Луис Суарес и Диего Симеоне / фото - ESPN

В матче 18-го тура Примеры мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Севилье» (1:2).

На 57-й минуте при ничейном счете главный тренер «матрасников» Диего Симеоне решил произвести замену и убрал с поля форварда Луиса Суареса, выпустив вместо него Матеуса Кунью.

Уругвайцу не понравилось, что его снимают с игры, и тот здорово разозлился. Уходя с поля, он крикнул тренеру:

«Муд*к. Ты никогда не меняешься!»

«Индейцы» не смогли перевернуть ход встречи, и пропустили на последних минутах, еще сильнее отдалив себя от первого места.

Суарес же в седьмой раз подряд ушел с поля без забитых мячей.

Напомним, Симеоне не исключил зимний уход самого дорогого игрока в истории «Атлетико».