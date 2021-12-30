Мудрик: «2021 год был прорывным для меня, но хочется сделать следующий еще лучше»

Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подвел итоги 2021 года для себя и поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

Значит ли то, что впервые за три года лучшим игроком «Шахтера» в году признан нападающий, что атакующая игра раскрывается с новых сторон? Думаю, и в прошлых сезонах у «Шахтера» была хорошая атака.

Но с приходом Мистера она стала еще лучше. Мы будем стараться вообще не подпускать соперников к нашим воротам, владеть 90 процентов времени мячом и еще больше забивать – это наша цель.

Желаю хорошо провести зимние праздники, чтобы они и их семьи были здоровы! Хочется, чтобы как можно больше людей в эти дни были вместе со своими семьями, что очень важно.

Также благодарю настоящих болельщиков «Шахтера», которые всегда поддерживают команду, несмотря на результат. Спасибо за то, что вы всегда с нами, а мы играем для вас. Мы хотим выигрывать в каждом матче и всегда видеть улыбки на лицах наших болельщиков!