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Мудрик: «2021 год был прорывным для меня, но хочется сделать следующий еще лучше»

Лучший игрок «Шахтера» прошлых 365 дней подвел итоги данного отрезка времени
Футбол Украинская Премьер-лига
16:39
Мудрик: «2021 год был прорывным для меня, но хочется сделать следующий еще лучше»
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подвел итоги 2021 года для себя и поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

Год стал для меня прорывным, но он также был сложным и эмоциональным. Несмотря на то, что он прорывной, хотелось бы сделать следующий еще лучше.

Значит ли то, что впервые за три года лучшим игроком «Шахтера» в году признан нападающий, что атакующая игра раскрывается с новых сторон? Думаю, и в прошлых сезонах у «Шахтера» была хорошая атака.

Но с приходом Мистера она стала еще лучше. Мы будем стараться вообще не подпускать соперников к нашим воротам, владеть 90 процентов времени мячом и еще больше забивать – это наша цель.

Желаю хорошо провести зимние праздники, чтобы они и их семьи были здоровы! Хочется, чтобы как можно больше людей в эти дни были вместе со своими семьями, что очень важно.

Также благодарю настоящих болельщиков «Шахтера», которые всегда поддерживают команду, несмотря на результат. Спасибо за то, что вы всегда с нами, а мы играем для вас. Мы хотим выигрывать в каждом матче и всегда видеть улыбки на лицах наших болельщиков!

Ранее Мудрик был признан лучшим игроком года в «Шахтере».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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