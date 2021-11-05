Мудрик: «Был в шоке, когда мне аплодировал «Сантьяго Бернабеу»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик оценил свою игру пресс-службе клуба в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте.

Аплодисменты зрителей на «Сантьяго Бернабеу»? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент».