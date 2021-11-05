Винисиус: «В «Шахтере» всегда много сильных бразильцев»
Мудрик: «Был в шоке, когда мне аплодировал «Сантьяго Бернабеу»
Полузащитник «Шахтера» оценил свою игру с «Реалом»
16:28
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик оценил свою игру пресс-службе клуба в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов.
Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте.
Аплодисменты зрителей на «Сантьяго Бернабеу»? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент».
«Шахтер» уступил мадридцам (1:2).
«Горняки» идут последними в своей группе ЛЧ.
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