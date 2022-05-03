Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України

Гравець «Шахтаря» наразі проходить обстеження в команді

Михайло Мудрик / Фото: УАФ

Вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України. Про це повідомила прес-служба УАФ.



Після прибуття в розташуванні збірної Мудрик почав проходити обстеження, після якого лікарі визначать причину дискомфорту.

Нагадаємо, що Мудрик отримав травму вже на 6-й хвилині благодійного матчу проти «Хайдука».