Де Дзерби: «Мудрику нужно искать новую команду, он может играть в любом чемпионате»
Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України
Гравець «Шахтаря» наразі проходить обстеження в команді
09:56
Михайло Мудрик / Фото: УАФ
Вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик через травму пропустив перше тренування збірної України. Про це повідомила прес-служба УАФ.
Після прибуття в розташуванні збірної Мудрик почав проходити обстеження, після якого лікарі визначать причину дискомфорту.
Нагадаємо, що Мудрик отримав травму вже на 6-й хвилині благодійного матчу проти «Хайдука».
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